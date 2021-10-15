İstanbul’da 17 yaşındaki gencin yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı

2019 yılında silahla taranan kahvehanede cansız bedeni bulunan gencin, yanlışlıkla öldürüldüğü belirlendi. Saldırganların alacak verecek meselesinden dolayı kahvehaneye kurşun yağdırdığı öğrenildi.

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan bir çay ocağına 9 Mart 2019'da motosikletle gelen iki kişi, içerde bulunanlara kurşun yağdırdı.

Bu sırada çay ocağının sahibinin yeğeni olduğu belirtilen o tarihte 17 yaşında olan Ömer Çakmak vurularak ağır yakalandı.

BİRİ YAYA, DİĞERİ MOTOSİKLETLE KAÇTI

Ömer Çakmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırganlardan biri yaya, diğeri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sırasında çay ocağında bulunanların ifadesini alan polis herhangi bir ipucu elde edemedi.

SİLAH METRUK BİNADA BULUNDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin Çağlayan'da metruk bir binada buluştuklarını tespit etti.

Bu binada yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve maskeler ele geçirildi.

İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilen tabanca ve maskelerde DNA incelemesi yapıldı. Ancak o tarihte bulunan DNA örnekleri, eldeki örneklerle eşleşmedi.

YENİDEN İNCELENİNCE DNA EŞLEŞTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etmek için Adli Tıp Kurumu'ndan yenilenen DNA bankası verilerine göre eldeki örneklerin bir daha incelemesini istedi.

Yapılan bu inceleme sonucu örnekler, Emre A. adlı kişinin DNA'sıyla eşleşti. Bu gelişme üzerine Emre A. gözaltına alındı.

POLİS SORUŞTURMASINA GÖRE OLAYIN SEBEBİ YASA DIŞI BAHİS

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Emre A., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede şüphelinin, kahvehanede oturan 3 kişiyle irtibatı olduğunu tespit etti.

YANLIŞLIKLA VURDULAR

Polis dosyasına göre şüphelilerin birlikte yasa dışı bahis işi yaptıkları, ancak bir alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet oluştuğu belirlendi.

Emre A. ve olay sırasında yanında bulunan kişinin, saldırıyı İbrahim S.(24), Ömer A.(32), Deniz E.’ye (27) yönelik yaptığı ancak yanlışlıkla Ömer Çakmak'ı vurdukları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.