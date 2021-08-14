Atık yağları belli bir işlemden geçirdikten sonra 10 numara yağ olarak piyasaya süren 4 şahıs gözaltına alındı. Operasyon sonucu 175 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul’da, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek, lojistik işleri yapan tır ve otobüs garajlarına satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yöntemle haksız kazanç elde eden şüphelileri tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Gebze’de bulunan 2 tane depo ile Esenyurt’ta seyir halinde olan 1 tıra eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi.

İstanbul’da 175 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO



ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

A.S.B., K.G., M.Ş.Ö., H.B. ve T.B. isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.