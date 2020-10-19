İstanbul’da 19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği için öldürüldü

Başından vurularak katledilen 19 yaşındaki genç kızın, kendisiyle evlenmek isteyen katili reddettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin soruşturması sürüyor…

İstanbul’da 19 yaşındaki Hazal Tektaş, kendisiyle evlenmek isteyen 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış’a ‘hayır’ cevabını verdi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Hazal Tektaş, bir anda oturduğu yerden kalkıp kaçmaya başladı.

YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA ATEŞ ETTİ

Mehmet Ali Atış da Tektaş'a, İstanbul Esenler Otogarı bağlantı yolu kenarından karşıya geçtiği sırada belinden çıkardığı silahla ateş etti.

Başından vurulan Hazal Tektaş, kanlar içinde yere yığıldı.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Atış ise cinayetin ardından aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yoldan geçenler ve vatandaşlar, polis ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunarak olayı bildirdi.

Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Atış ise olay yerinde öldü.

Polisin cinayete ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.