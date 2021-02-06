İstanbul'da 1'i firari 4 şüpheli, silah ve yüklü miktarda para ile yakalandı

İstanbul'da 1'i firari 4 şüpheli, silah ve yüklü miktarda para ile yakalandı

Ekipler tarafından şüphelilerin aracına yapılan aramada, 4 tabanca ele geçirildi. Sahte kimlik taşıyan bir şüphelinin ise cinayet suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

İstanbul'da, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki ev ve araca ilişikin arama gerçekleştirdi.

Dün saat 19.30'da yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirilirken, sahte kimlik taşıyan bir şüphelinin hakkında iki suçtan yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDULAR

Polis ekipleri Akevler Mahallesi 1074’üncü Sokak’taki site önünde, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler araçta bulunan A.A., E.E., Y.D. ve M.A.Ş.'yi kontrol amacıyla indirdi.

Bu kişilerin üzerinde ve araçta Baretta marka 9 milimetre çapında İtalyan malı 2 tabanca, Glock marka tabanca ve fişekleri bulundu.

BALYA HALİNDE PARALAR BULUNDU

Aracın sağ ön paspas kısmında poşet içerisinde 2 balya halinde 23 bin lira da bulundu. E.D.’nin kullandığı kimliğin sahte olduğu, bu kişinin gerçek isminin Turgut G. olduğu belirlendi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR

Bu şüphelinin GBT sorgulaması sonucunda hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl ile cezaevinden kaçma suçundan 4.5 yıl olmak üzere toplam 19.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğı belirtildi.

Bunun yanı sıra uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama, mermi bulundurma ve taşıma suçlarından arandığı belirlendi.

EV ARAMASI YAPILDI

Polis ekipleri, şüphelilerin Akevler Mahallesi’ndeki 1076’ncı Sokak’taki bir binadan çıktıklarını belirleyerek nöbetçi savcı ile görüşerek aldıkları izinle evde arama yaptı.

Evdeki aramada da 1 tabanca, 95 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli ele geçirilen suç unsurları ile birlikte Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi.