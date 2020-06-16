İki ayrı eve girerek binlerce liralık hırsızlık yapan biri hamile 3 kadın hırsız, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstranbul'da Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy'de yaşanan iki hırsızlık olayına yönelik çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA ALTIN VE ZİYNET EŞYA ÇALINDI

Gaziosmanpaşa'da oturan bir vatandaş, evinde sakladığı 87 gram altın, hasır bilezik, 7 gram Halep işi altın kolye, iki çift altın küpe, 2 adet altın nişan yüzüğü, iki adet yarım altın,1 adet tektaş 0,8 Karat pırlanta yüzük,1 adet 5 taş 0,30 karat pırlanta yüzük, 2 adet pırlanta küpe, 1 adet altın gümüş karışık bileziğin çalındığını söyledi.

Bağcılar'daki mağdur kişi ise evinde 20 bin lira, 1.000 euro, 250 dolar, tahminen piyasa değeri 14 bin lira olan 2 tane altın kolye, 9 çeyrek, 4 gram altın, yaklaşık piyasa değeri 60 bin lira olan 4 tane altın kolyenin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İstanbul'da 2 evden altın çalan kadın hırsızlar

3 KADIN HIRSIZ TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından iki olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayların 3 kadın hırsız tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Görüntülerde şüphelilerin apartman sakinlerinin dikkatini çekmeden bir kapıyı açmaya çalıştıkları, içeride birilerinin olduğunu fark edince oradan ayrıldıkları görüldü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, 11 Haziran tarihinde Bahçelievler'de yürürken gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin hamile olduğu belirtildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen Şeyma U.(18), Ebru U.(20) ve Ayşe Ç.(22) sorgulandı. Şeyma U.'nun, 22 kez evden hırsızlık 6 kez mala zarar vermek olmak üzere toplam 28 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Diğer şüphelilerden Ebru U.'nun 31 kez, Ayşe Ç.'nin ise 17 kez polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen şüphelilerden Şeyma U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.