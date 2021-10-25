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    İstanbul'da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar

    İstanbul'da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar

    Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 10:05
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    İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece 2 ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı.

    Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip asker eğlencesi yaptı.

    TÜNELLERİ KAPATTILAR, TRAFİKTEKİLERİ DÜŞÜNEN OLMADI

    Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi.

    O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    İstanbul'da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar

    DRİFT DE EKSİK OLMADI

    Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı.

    O anlar da kameralara yansıdı.

    İstanbul da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar #1

    İstanbul da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar #2

    İstanbul da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar #3

    İstanbul da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar #4

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