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    İstanbul’da 2 günde 7 otomobil çalan hırsızlar tutuklandı

    Ekipler tarafından 2 gün içinde 7 otomobil çalan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 13:27
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    İstanbul’da 2 günde 7 otomobil çalan hırsızlar tutuklandı

    İstanbul genelinde son 2 günde 7 otomobil hırsızlığı yaşandı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    İlk olarak kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelileri Ataşehir’de kiralık bir depoda çalıntı otomobiller ile yakaladı.

    SAHTE PLAKA İLE KULLANACAKLARDI

    Ekipler, şahısların 7 otomobilden 2’sinin beynini değiştirerek araçlara sahte plaka takmak sureti ile kullanmayı planladıklarını tespit etti.

    Diğer 5 otomobilin ise parçalanmak üzere hazırlandığı belirtildi.

    1 DAKİKADA ÇALDILAR

    Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, yanlarında taşıdıkları aparatlara araçların beyinlerini değiştirerek 1 dakika içerisinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri açığa çıktı.

    İstanbul’da 2 günde 7 otomobil çalan hırsızlar kamerada İZLE

    46 SUÇTAN KAYDI VAR

    Gözaltına alınan Veysel D., Bekir C., Yıldırım K., Özkan E., Ramazan A., Selahattin D. ve Uğur Y. İsimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Özkan E.’nin daha önceden 46 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

    İstanbul’da 2 günde 7 otomobil çalan hırsızlar tutuklandı #1

    KAMERALARA YANSIDI

    Kamera kayıtlarında, bir vatandaşın fırına uğradığı sırada aracının anahtarını kontağın üstünde bıraktığını fark eden zanlıların aracı çaldıkları görüldü.

    Bir başka görüntüde şahısların bir aracın beynini 1 dakika içinde değiştirerek çaldıkları izlendi.

    İstanbul’da 2 günde 7 otomobil çalan hırsızlar tutuklandı #2

    İstanbul’da 2 günde 7 otomobil çalan hırsızlar tutuklandı #3

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