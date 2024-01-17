İstanbul'da 2 kuzenini öldüren şahsın cezası kesinleşti Tartıştığı kuzenlerini silahla vurarak öldüren sanığın, çıkarıldığı mahkemece cezası 2 kez müebbet ile 8 yıl 4 ay hapis olarak kesinleşirken son sözü "Olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum" oldu.

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İHA

İstanbul'da akraba kavgası ölümle sonuçlandı.

Olay, 2021 yılında Ali Mumcu isimli şahsın tartıştığı iki kuzenini silahla öldürmesiyle gerçekleşti.

Dava sonuçlandı

Şahsın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava karara bağlandı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Mumcu'ya, kuzenleri Cahit Mumcu ile Cevdet Mumcu’ya yönelik ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verildi.

Ceza hafifletildi

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini sanık yararına takdiri hafifletici neden kabul gören heyet, bu cezayı ayrı ayrı müebbet hapis cezasına indirdi.

Heyet, sanık Mumcu’yu olay yerinde bulunan ve müdahale etmeye çalışan Mehmet Yaşar Mumcu’ya yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan takdiri indirim de uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 10 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

2 kez müebbede karar verildi

Toplamda 2 kez müebbet hapis ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Mumcu’nun tutukluluk halinin de devam etmesine karar verildi.

"Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Mumcu, ‘’Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, ben bu olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum.’’ ifadelerini kullandı.

Mütalaa açıklandı

Açıklanan mütalaada, olay günü Mehmet Yaşar Mumcu’nun asker eğlencesinin olduğunu, eğlenceye katılan Cevdet ve Cahit Mumcu’nun daha sonra eğlenceden ayrıldığını, sanık Ali Mumcu’nun elindeki poşet içerisinde bulunan silahla teyzesinin oğlu Cahit Mumcu’nun evine gittiğini ve bir süre birlikte yürüdüklerini aktardı.

Cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdi

Ali Mumcu’nun silahla Cahit Mumcu’ya birkaç el ateş ettiği, engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası Cevdet Mumcu’ya da birkaç el ateş ettiği ve sanığın olaydan önce Cevdet ve Cahit Mumcu’yu tehdit ederek bu nedenle cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tasarlayarak adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılandı

Sanık Ali Mumcu’nun; ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)