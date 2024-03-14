İstanbul'da 2 milyon TL değerinde ziynet çaldılar: Kameralar ele verdi Bir daireden 33 bin 600 dolar para ve 20 bin dolar değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışan hırsızları, harekete geçen polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.

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DHA

İstanbul'da hırsızların büyük vurgunu...

Başakşehir'de 4 Mart Pazartesi günü rezidanstaki bir eve giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kameralara yakalandılar

Hırsızlık Bürosu Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturmasında, şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

3 kişi gözaltına alındı

Polis, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U., Ebru U. ve 11 yaşındaki G.Ç.'yi gözaltına aldı.

Polis tarafından arandığı ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Şeyma U.'nun, daha önceden işlediği 97 suç kaydının olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Diğer şüpheli Ebru U.'nun ise 83 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)