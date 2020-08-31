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İstanbul'da 2 milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da 2 milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’den İzmir’e nakliyesini yapmak için bir firma ile anlaştıkları 2 milyon TL değerindeki temizlik malzemesini çalan ve çaldıkları ürünlerle İstanbul'da yakalanan 2 kişi, tutuklandı.