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    İstanbul'da 2 milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı

    Kocaeli’den İzmir’e nakliyesini yapmak için bir firma ile anlaştıkları 2 milyon TL değerindeki temizlik malzemesini çalan ve çaldıkları ürünlerle İstanbul'da yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
    • İHA
    • 31.08.2020 - 05:05
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    İstanbul'da 2 milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı

    25 Temmuz günü Kocaeli’nin Çayırova ilçesinden İzmir’e temizlik malzemesi göndermek isteyen bir firma, nakliye için 2 kişiyle anlaştı.

    Temizlik firmasına gelerek piyasa değeri 2 milyon TL olan temizlik malzemeleri tıra yükleyen S.P. ve E.E. isimli iki şahıs, araçla firmadan ayrıldı.

    Olayın ardından gönderilen ürünlerin İzmir’e ulaşmadığını fark eden firma yetkilileri, nakliye için anlaştıkları şahıslara ulaşamayınca polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

    İstanbul da 2 milyon TL lik temizlik malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı #1

    OTELE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

    İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, olayı gerçekleştiren S.P. ve E.E. isimli şahısları, İstanbul Pendik ilçesinde bir otele düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

    Çayırova Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.E. adlı şüphelinin benzer suçlardan 6, S.P.’nin ise 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

    Şahısların çaldıkları ve Tuzla ilçesinde bir depoya sakladıkları temizlik malzemelerine ise polis ekiplerince el konularak sahibi olan firmaya teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da 2 milyon TL lik temizlik malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı #2

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