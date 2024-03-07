İstanbul'da 2 milyon TL'yi çalmak istediler: Parayı alamayınca ateş açtılar Kimliği belirsiz 3 şüpheli, 2 milyon TL ile döviz bürosuna gitmek isteyen adamı gasbederek parasını almak istedi. Para dolu çantayı alamayan şüphelilerin havaya ateş açtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

İstanbul'da bir adam hırsızların hedefi oldu...

Tuzla'da çantasındaki 2 milyon lira ile döviz bürosuna girmek üzere yürüyen kişinin arkasından kimliği belirsiz 3 kişi yaklaştı.

Vatandaşı gasbetmeye çalıştı

Şüphelilerden biri, vatandaşa omuz atarak yere düşürdü ardından elindeki çantayı gasbetmeye çalıştı.

Havaya ateş açtılar

Çantayı almayı başaramayan şüphelilerden biri, elindeki silahla havaya ateş etti.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri harekete geçti

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Yaşanan saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Parayı alamadıkları için havaya ateş ettiler ondan sonra kaçtılar"

Gürültüleri duyan esnaf Murat Can, "Dün bir silah sesi duyduk. Ses üzerine o tarafa doğru koştuk. Baktığımda bir gasp olayı olmuş. Orada 3-4 kişinin saldırısına uğramış. Bunlar tekrar arabalarına binip kaçmış. Ama kim olduklarını tespit edemedik. Bildiğimiz kadarıyla parayı alamamışlar. Arkadaşla görüştüm, dedi ki parayı alamadıkları için havaya ateş ettiler ondan sonra kaçtılar." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)