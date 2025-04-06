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DHA

İstanbullu esnafın tepesine kabus gibi binen haraç çeteleri, tekrar bir saldırıya karıştı.

Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde bulunan karşılıklı iki oteli gözüne kestiren br şüpheli, işletmeleri haraca bağlamak istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Daha sonra gece saatlerinde tekrar otellerin önüne gelen şüpheli, işletmelere kurşun yağdırdıktan sonra bölgeden koşarak uzaklaştı.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

İncelemeler sonucunda saldırganın tek kişi olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakındaki bir binaya girip üstünü değiştirip çıktığını belirlendi.

METROBÜSLE KAÇTI

Saldırganın çıktığı binanın merdiven boşluğunda kullanılmış kıyafet ve içerisinde saldırıda kullanılan silah bulundu.

Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra hemen yakındaki Cihangir-Üniversite Metrobüs Durağına giderek metrobüsle kaçtığı tespit edildi.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yapılan incelemede saldırıda kullanılan silahın 'Uzi' olarak bilinen otomatik tüfek olduğu belirlendi.

Asayiş Büro dedektifleri parmak izleri ve güvenlik kamerasındaki görüntülerden kimliğini belirledikleri 17 yaşındaki E.Y.'nin gizlendiği evi de tespit ederek yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.