İstanbul'da 2 polisi vuran şahsın işlediği cinayetleri, arkadaşı anlattı

Başakşehir ve Küçükçekmece'de seri cinayet suçlarıyla tutuklanan Güven Güler'in olay anında yanında olan arkadaşı, cinayetleri itiraf etti.

İstanbul'un Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yarayıp ardından iki polisi vuran Güven Güler olayında, yeni bir gelişmeler ortaya çıktı.

Saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, ifadesinde susma hakkını kullandı.

Şüphelinin 19 Eylül 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra, yanına 17 yaşındaki A.A.'yı alarak bu kez Küçükçekmece'de bulunan Celal M. adlı arkadaşına gittiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sırasında Güler'in 6 ay önce amcası M.G. tarafından, uyuşturucuyu evine sakladığı iddiasıyla vurulduğu tespit edildi.

6 ay önce amcası tarafından vurulduğu ortaya çıktı

Amca M.G.'nin, bu olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. Başından vurulan Güler'in ise 3 ay hastanede tedavi gördüğü, tehlikeli olduğu için başındaki mermi çekirdeğinin çıkarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tanık konuştu

Gülerle birlikte gözaltına alınan 17 yaşındaki arkadaşı A.Ü., verdiği ifadesinde olaylar sırasında şüphelinin yanında olduğunu, iki cinayeti gördüğünü itiraf etti.

"Onunla yolda karşılaştık"

Şüpheli A.Ü., "Onunla yolda karşılaştık. Birlikte Küçükçekmece'deki eve gittik. Kapıyı arkadaşımızın babası açtı. Arkadaşımızı sorduğumuzda 'Evde yok ne yapacaksınız?' diye sorunca onu vurdu." dedi.

"Yengesi içeri almak istemeyince silahını çıkarıp ona ateş etti"

Bu cinayetin ardından Güven Güler'in amcasının evine gittiklerini anlatan A.Ü.'nün, "Orada kapıyı yengesi açtı. İçeri girmek istedi. Onu içeri almak istemeyince silahını çıkarıp ona ateş etti. Silah sesi üzerine üst kattan iki kişi indi. Onlara da ateş etti. Sonra oradan hızla uzaklaştık." dediği belirtildi.

"Ben bütün olaylara tanıklık ettim"

Daha sonra kaçarken Fatih bölgesinde polislerle karşılaştıklarını anlatan A.Ü., "Bize polis olduklarını söyleyerek yaklaştıkları ve kimlik göstermemizi istediler. Yine silahını çekerek onlara ateş etmeye başladı. Ben bütün olaylara tanıklık ettim." dedi.

Adliyeye sevk edilecek

DHA'nın haberine göre, bu arada şüpheli Güven Güler'le birlikte ele geçirilen 9 mm çapında el yapımı tabancanın başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Güven Güler, A.Ü. ve diğer şüphelinin yarın günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.