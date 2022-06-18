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    İstanbul'da 2 tır çarpıştı: 1ölü

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tırın birbirine çarptığı kazada sürücülerden Cihat Borçalı olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 18.06.2022 - 09:01
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    İstanbul'da 2 tır çarpıştı: 1ölü

    İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Eyüpsultan Odayeri yol ayrımı Edirne istikametinde Cihat Borçalı'nın kullandığı tıra, hızını alamayınca Eyüpsultan Odayeri yol ayrımında önünde gitmekte olan Metin Öztürk idaresindeki  karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Borçalı, tırın içinde sıkıştı.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tır içinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi.

    Sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonrası tır sürücüsünün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    İstanbul da 2 tır çarpıştı: 1ölü #1

    Karpuzlar yola saçıldı

    Feci kazada tır içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için, diğer tır yüklü karpuzlar kontrollü olarak tır dorsesinden boşaltıldı. Çok sayıda karpuz yola saçıldı.

    Adana’dan tıra yüklenen karpuzların İstanbul Esenyurta götürüleceği öğrenildi. Karpuz yüklü tır sürücüsü Metin Öztürk kazadan yara almadan kurtulurken aracında maddi hasar meydana geldi.

    Cumhuriyet savcısı ve olay inceleme ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrasında talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan tırların çekilmesi sonrasında trafik normale döndü.

    Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

    İstanbul da 2 tır çarpıştı: 1ölü #2

    İstanbul da 2 tır çarpıştı: 1ölü #3

    İstanbul da 2 tır çarpıştı: 1ölü #4


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