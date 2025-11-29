İstanbul'da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi Fatih ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 2 ton 350 kilogram ton midyeye el konuldu. Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa 339 bin 930 lira para cezası uygulandı.