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İstanbul'da 2 tondan fazla kaçak nargile tütünü yakalandı

İstanbul'da 2 tondan fazla kaçak nargile tütünü yakalandı

Beyoğlu'nda polis ekipleri 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron ele geçirdi.