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    İstanbul'da 2 tondan fazla kaçak nargile tütünü yakalandı

    Beyoğlu'nda polis ekipleri 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron ele geçirdi.
    • AA
    • 15.06.2020 - 06:35
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    İstanbul'da 2 tondan fazla kaçak nargile tütünü yakalandı

    İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da Beyoğlu'nda bir adreste kaçak nargile tütünü ve sigara tütünü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    2 TONDAN FAZLA NARGİLE TÜTÜNÜ

    Adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron, 3 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 56 kilogram sarmalık tütün ve 2 suç eşyası naklinde kullanılan araca el koydu.

    Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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