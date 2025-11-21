İstanbul'da 20 bin liraya tetikçi tutup fabrika kurşunlattılar Arnavutköy’de bir plastik fabrikasının hissedarlarından birinin kardeşine ait borcu tahsil etmek isteyen ancak alamayan şahıslar, 20 bin TL’ye tetikçi tutarak fabrikaya silahlı saldırı düzenletti.

Göster Hızlı Özet Arnavutköy'de bir plastik fabrikasına, borç nedeniyle 20 bin TL'ye tutulan bir tetikçi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybı olmazken, fabrikanın dış cephesinde mermi izleri oluştu ve bekçi son anda kurtuldu.

Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren tetikçiyi yakaladı ve tutuklayarak cezaevine gönderdi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde büyük bir facianın ucundan dönüldü. Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Hadımköy’de bulunan bir plastik fabrikasında yaşandı. KASADAN TAHSİL ETMEYE ÇALIŞTI Fabrika hissedarının kardeşi, şüphelilere olan borcunu ödemeyince şahıslar, alacakları parayı fabrikanın kasasından tahsil etmek istedi. Ödemelerini kasadan alamayan şahıslar fabrikadan ayrıldı. 20 BİN LİRAYA TETİKÇİ TUTTU Ardından şüpheliler, 20 bin TL karşılığında bir tetikçi tutarak fabrikaya silahlı saldırı düzenletti. Tetikçinin fabrikaya kurşun yağdırdığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. O ANLAR KAMERADA Görüntülerde, fabrikanın bekçisinin kurşunların hedefi olduğu ve son anda kaçarak canını kurtardığı anlar yer aldı. Saldırı sonrası fabrikanın dış cephesinde ve duvarlarında çok sayıda mermi izi oluştu. TETİKÇİ İTİRAF ETTİ Olay üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları detaylı kamera incelemesiyle saldırıyı gerçekleştiren H.A. isimli tetikçiyi yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden H.A., saldırıyı düzenlemesi karşılığında 20 bin lira aldığını söyledi. TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlanan fabrikanın hasar gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da kazada ölen Kaan bebeğe veda

