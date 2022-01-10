İstanbul'da 200 bin liralık musluk çalan hırsızlar tutuklandı

Musluk çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı. Güvenlik kamera görüntülerine yakalanan hırsızların, rahat tavırları ise pes dedirtti.

İstanbul'un Fatih ilçesi, Aksaray Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık üzerine, polis tarafından soruşturma açıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameraları görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde şüphelilerin, iş yerinin önüne minibüsle geldikleri büyük bir rahatlık içinde içeri girerek çaldıkları eşyaları araçlarına taşımaya başladıkları görüldü.

YAKALANDILAR

Bir süre sonra kulübeden çıkan güvenlik görevlisine rağmen kutuları taşımaya devam eden şüphelilerin, daha sonra minibüse binerek hızla uzaklaştıkları görüldü.

Polis, kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Nedim B.(55), Yılmaz A.(28) ile Çağlar U.'yu (31) gözaltına aldı.

200 BİN LİRA DEĞERİNDE MUSLUK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada, Başakşehir ve Esenler ilçelerinden çalındığı tespit edilen 200 bin lira değerinde musluk ele geçirildi. Şüphelilerin, daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındığı tespit edildi.

2 TUTUKLAMA

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nedim B. ile Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çağlar U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





































