Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da 2021 yılında 294 cinayet işlendi

İstanbul'da 2021 yılında 294 cinayet işlendi

Polis kayıtlarına göre bu cinayetlerin hepsi aydınlatılırken cinayet olaylarında 637 şüpheli gözaltına alındı, 399 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.