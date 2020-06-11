İstanbul'da 21 yaşındaki genç parkta öldürüldü

Silahla vurulduğu tespit edilen gencin haberini alarak olay yerine gelen babası, sinir krizi geçirdi. Polis, soruşturma başlattı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Nişancı Mahallesi Üzümbağı Sokak'ta bulunan Şehit Hüseyin Baş Parkı'ndaki çardakta yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, cesedin 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız'a ait olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Haberi alarak olay yerine gelen Oğuzhan Yıldız'ın babası, sinir krizi geçirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yapılan incelemelerin ardından Oğuzhan Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.