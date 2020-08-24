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    İstanbul'da 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

    Polis kamerasına yansıyan operasyon sonrası uyuşturucu maddelere el koyulurken, şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 13:05
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    İstanbul'da 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adrese baskın yapıldı.

    Operasyonda, deponun kilitli kapısını çekiçle kıran polis, 208 kilo skunk ve 10 kilo macun şeklinde Hint keneviri olmak üzere toplam 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

    DEPOYA SAKLAYANLAR ARANIYOR

    Operasyon anı polis kamarasına yansırken, uyuşturucu maddeleri depoya saklayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    İstanbul'da 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi İZLE

    İstanbul da 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi #1

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