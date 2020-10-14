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    İstanbul’da 22 yaşındaki gencin cesedi salıncakta bulundu

    Çocuk parkı içerisinde bulunan salıncak demirinde asılı halde bulunan gencin yakınları, sinir krizi geçindi.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 08:17
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    İstanbul’da 22 yaşındaki gencin cesedi salıncakta bulundu

    İstanbul’un Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkının yanından geçen vatandaşlar, bir kişinin salıncak demirine asılı halde olduğunu fark edip polise haber verdi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KİMLİĞİ BELİRLENDİ

    Sağlık ekipleri, salıncak demirine asılı halde bulunan 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri park çevresine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı.

    İstanbul’da 22 yaşındaki gencin cesedi salıncakta bulundu #1

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Haberi alan Oğuzhan Korkmaz'ın yakınları, olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.

    Cenazeyi görmek isteyen yakınları polis zorlukla sakinleştirdi. Bu sırada fenalaşan bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

    İstanbul’da 22 yaşındaki gencin cesedi salıncakta bulundu #2

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı parkta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    İstanbul’da 22 yaşındaki gencin cesedi salıncakta bulundu #3

    İstanbul’da 22 yaşındaki gencin cesedi salıncakta bulundu #4

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