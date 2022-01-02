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    İstanbul'da 243 düzensiz göçmen yakalandı

    Çoğu Bangladeş uyruklu 243 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 02.01.2022 - 13:07
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    İstanbul'da 243 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul’da plakası belirlenen bir kamyonla göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Ekipler, söz konusu kamyonun Bayrampaşa'da bir AVM'nin otoparkında olduğunu tespit etti.

    243 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

    Buraya düzenlenen operasyonda, kamyonun sahibi ve şoförü olan F.G. ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen B.E. gözaltına alındı.

    Bölgede yapılan çalışmada, çoğunluğu Bangladeş uyruklu 243 düzensiz göçmen yakalandı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    İstanbul Valiliği, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü Tuzla Geri Gönderme Merkezine götürüldüğünü duyurdu.

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