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    İstanbul'da 244 kaçak göçmen yakalandı

    Yurda yasa dışı yollarla giriş yapanlara yönelik düzenlenen operasyon ve denetimler kapsamında, 244 kaçak göçmen yakalandı.
    • 22.04.2022 - 16:09
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    İstanbul'da 244 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul’da yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor…

    Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ve 21 Nisan tarihleri arasında Kartal, Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar'da yaşa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenlerin kaldığı 40 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

    DHA’nın haberine göre; söz konusu ilçelerde yapılan operasyon ve denetimlerde 119'u Afganistan, 68'i Suriye, 26'sı Pakistan, 26'sı Bangladeş ve 5'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 244 kaçak göçmen yakalandı.

    Kaçak göçmenlere ev kiralayan 21 kişiye ceza verildi

    Operasyonlar kapsamında, kaçak göçmenleri evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye 285 bin 714 lira ve 7 kaçağı sigortasız çalıştırarak iş yerinin deposunda barındırdığı tespit edilen 1 kişiye de 18 bin 80 lira para cezası kesildi.

    Sınır dışı işlemleri başlatıldı

    Operasyon ve denetimlerde yakalanan toplam 244 göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

    İstanbul da 244 kaçak göçmen yakalandı #1

    İstanbul da 244 kaçak göçmen yakalandı #2


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