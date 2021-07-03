İstanbul'da 282 bin 300 sahte dolar ele geçirildi

Sahte 50 dolarla yaptığı alışverişin ardından harekete geçen ekipler, piyasa değeri 2 milyon 482 bin 110 lira sahte dolar ele geçirdi. Operasyon anı kameraya yansırken, 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir işyerinden alışveriş yapan kadın 50 dolar ödeme yaptı.

Ardından da kadına 272 lira para üstü verildi.

Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından 50 doların sahte anlayan esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi.

BABA KIZ YAKALANDI

Bunun üzerine başlatılan araştırmada olduğunun şüpheli şahsın olay yerine geldiği araç tespit edildi ve A.A.(54) ile kızı A.A.(26) olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 482 BİN

Baba ile kızın üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 482 bin 110 lira olan ve sahte olduğu değerlendirilen 282 bin 300 dolar ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Adli makamlara sevk edilen A.A.(26) isimli kadın hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A.(54) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.