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    İstanbul’da 293 torbacı tutuklandı

    İstanbul’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 367 şüpheliden 293’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 01.10.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 15:59
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    İstanbul’da 293 torbacı tutuklandı

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi sürüyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 32 ilçede eş zamanlı ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu düzenledi.

    293 torbacı cezaevine gönderildi

    Operasyon kapsamında 367 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul’da 293 torbacı tutuklandı VİDEO


    İstanbul’da 293 torbacı tutuklandı #1


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