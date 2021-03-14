İstanbul'da 3 ayda 10 motosiklet çalan çete üyeleri yakalandı

Çaldıkları motosikletleri suç örgütlerine satan 'Çift Teker' çetesi, İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla çökertildi.

İstanbul’da son dönemde motosiklet hırsızlığı olaylarının artması ve Kağıthane ile Şişli’de arka arkaya gerçekleşen olayların ardından çok sayıda şikayet gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalınan motosikletlerin suç olaylarında ve terör saldırılarında kullanılabileceği ihtimali üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan soruşturmalar daha da genişletildi.

'ÇİFT TEKER' ÇETESİ

Bu çalışmalar kapsamında harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce motosikletlerin organize şekilde çalındığını belirledi.

Çalışmaları daha da derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, organize bir şekilde çok sayıda motosiklet çalan şahısların "Çift Teker" isimli çete üyesi olduğunu tespit etti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Buradan yola çıkan Kağıthane polisi, gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıklarının güvenlik kamera görüntülerini tek tek incelemeye başladı.

3 AYDA 10 MOTOSİKLET ÇALDILAR

Yapılan incelemeler kapsamında çetenin son 3 ay içerisinde Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli’de toplamda 10 motosiklet çaldıkları tespit edildi. Çete üyelerinin motosikletlerin yerlerini önceden belirledikleri, direksiyon kilitlerini kırarak ve iterek planlı bir şekilde çaldıkları belirlendi.

Motosikletlerden 2’sini çalan şahsın Kağıthane-Piyalepaşa Tünelini kullanarak Şişli Feriköy semtine gittiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Burada çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, siyah giyimli ve kilolu bir şahsın olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet A. emniyete götürüldü.

Şahsın ifadeleri doğrultusunda çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, çok sayıda motosiklet çalan çete üyelerinden Mesut B.’nin çaldığı motosikleti tünel çıkışında kimliği belirsiz bir şahsa teslim ettiğini belirledi. Takibe devam eden polis, Mesut B.’yi Feriköy Bayır Sokak üzerinde yakaladı. Şahsın 6 motosiklet hırsızlığı suçundan aranmasının olduğu öğrenildi.

Çete üyelerinden sonuncusu olan Burhan Y. ise Sultangazi’de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Burhan Y. ve Mesut B.’nin "Motosiklet hırsızlığı" suçlarından çok sayıda kaydı da olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLETLERİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE SATTILAR

Emniyete götürülen çete üyelerinin çaldıkları motosikletleri para karşılığında suç örgütleri ve çetelere sattıkları iddia edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Motosiklet hırsızlığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ahmet A. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.