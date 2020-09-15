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- İstanbul'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı
İstanbul'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı
- İHA
- 15.09.2020 - 10:41
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beşiktaş, Bakırköy ve Başakşehir'de 3 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi.
KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hırsızlık olaylarının sorumlularından olduğu belirlenen Göksu K. (20), 12 Eylül günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Emniyette ifadesi alınan 20 yaşındaki şüphelinin, 3 adet evden hırsızlık, 1 adet mala zarar verme, 2 adet iş yerinden hırsızlık, 8 adet açıktan hırsızlık, 1 adet güveni kötüye kullanma, 1 adet yankesicilik, 1 adet silah bulundurma ve 2 adet yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
EVLERE GİRİŞ ANLARI
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmana geliş ve gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı