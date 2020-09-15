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    İstanbul'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    Girdiği evlerden on binlerce TL değerinde ziynet eşya çalan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsız tutuklandı.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 10:41
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    İstanbul'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beşiktaş, Bakırköy ve Başakşehir'de 3 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi.

    KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Hırsızlık olaylarının sorumlularından olduğu belirlenen Göksu K. (20), 12 Eylül günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı #1

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

    Emniyette ifadesi alınan 20 yaşındaki şüphelinin, 3 adet evden hırsızlık, 1 adet mala zarar verme, 2 adet iş yerinden hırsızlık, 8 adet açıktan hırsızlık, 1 adet güveni kötüye kullanma, 1 adet yankesicilik, 1 adet silah bulundurma ve 2 adet yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

    İstanbul da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı #2

    TUTUKLANDI

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    İstanbul da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı #3

    EVLERE GİRİŞ ANLARI

    Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmana geliş ve gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    İstanbul da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı #4

    İstanbul da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın yakalandı #5

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