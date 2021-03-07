- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul’da 3 eve giren hırsız yakalandı
İstanbul’da 3 eve giren hırsız yakalandı
- İHA
- 07.03.2021 - 10:42
- Güncelleme : 07.03.2021 - 10:47
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bakırköy ve Esenyurt ilçelerinde 12 Şubat ve 15 Şubat tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.
3 EVE GİREN SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI
3 ayrı evden toplamda 250 bin lira ve 1 adet araç çaldığı tespit edilen Şahan Y. (20), 1 Mart günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelinin benzer suçlardan 22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Şahan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Aralarında Şahan Y.’nin de olduğu 3 şüphelinin binalara giriş ve çıkışları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul’da 3 eve giren hırsız yakalandı ViDEO