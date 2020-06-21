İstanbul'da 3 eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı

Üç ilçede girdikleri evlerden 200 bin liralık hırsızlık yapan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Bahçelievler ve Bakırköy'de gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, olayların gerçekleştiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

200 BİN LİRALIK SOYGUN YAPTILAR

Şüphelilerin girdikleri evlerden, otomobil anahtarı, çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, nakit para, döviz ve kredi kartıyla birlikte bir gazetecinin de "Basın Kartı"nı çaldığı öğrenildi.

Vatandaşların toplam zararının 200 bin TL civarında olduğu belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, Bakırköy'de başka bir hırsızlık olayının yaşandığı ihbarı alındı. Bunun üzerine olay yerine giden polis, eşkalleri belli olan kişileri kaçmaya çalışırken çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Daha önce yaşanan diğer 3 hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette sorgulanan şüpheliler, İhsan Ç. (28)'in 33, Bilal G. (20)'nin 7, Recep G. (22)'nin ise 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.