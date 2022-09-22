İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2’si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler, iki kez 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme' ve iki kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Başakşehir ve Küçükçekmece’de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan Atilla Ü.'nün de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Güler hakkında iki kez ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘Kasten öldürme’ ve iki kez de ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanma talep edildi.

Şüphelilerden Onur S. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U, ve Ferdi T., ile 18 yaşından küçük olan Atilla Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre, savcının Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği Güven Güler ve 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin operasyonuyla yakalanmıştı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurmuş, daha sonra da yengesi Güllü Güler’i de öldürüp kaçmıştı.

Olay yerinden kaçan saldırgan Güven Güler, Fatih’te kendisini durduran iki polisi de silahla yaralayıp kayıplara karışmıştı.

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