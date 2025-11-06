İstanbul'da 3 şüpheli, girdikleri siteden 750 bin liralık altın ve mücevher çaldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da evine hırsız girince kızı ile Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde güvenlikli bir siteye taşınan Fatma Yılmaz, yeniden hırsızların hedefi oldu.

Geçtiğimiz pazartesi günü siteye giren kimliği belirsiz 3 kadın, asansöre binerek yukarı katlara çıktı

1.5 SAAT EVDE KALDILAR

Fatma Yılmaz'a ait dairenin kapısını açan şüpheliler, evin içinde arayıp buldukları yaklaşık 750 bin lira değerinde altın ve mücevherleri çaldı.

İçeride bir buçuk saat kaldıktan sonra 3 şüpheli, kapıyı kapatıp geldikleri gibi siteden yürüyerek çıktı.

SİTEYE GİRİP ÇIKMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saat 01.30'da eve gelen Fatma Yılmaz'ın kızı Tuğba Yılmaz, evdeki dağınıklığı ve mücevherlerinin olmadığını görünce, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek çalışma yaptı.

Evde yaşayan anne ve kızının şikayeti üzerine emniyet güçleri, şüphelileri arama çalışması başlatırken şahısların siteye girip çıktığı o anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

"ÖNCE KEDİLERİMİZİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Konu ile ilgili konuşan Fatma Yılmaz, şunları söyledi:

Kızım, ben çoğunlukla bu evde kalıyoruz. Kızım işe gitmişti. Gece 01.30 sıralarında işten döndü. Evin kapısını normal şekilde açıp geldi. İçeri girip yatak odasına doğru giderken bir şeylerin dağınık olduğunu görüyor.



Evde kedilerimiz var. 'Acaba kedilerimiz mi yaptı?' diye düşünürken her şeyin yerde olduğunu kutuları, zarfları, ve bir bıçağı yerde gördüğünde bir şeyler olduğunu anlıyor. Hemen polis ekiplerini arıyor ve geliyorlar. Bunlar kapıyı da çekip gitmişler.

"750 BİN TL ZARARIMIZ VAR"

Bir buçuk saat evimizde kalmışlar. Her tarafı darmadağın etmişler. Saat 16.00 gibi gelmişler. 17.30 gibi çıkmışlar. Bir buçuk saat evde kalmışlar. Kızımın mücevherlerini çalmışlar. Altın takılarımızı çalmışlar. 750 bin lira civarında zararımız var.



Eşya olarak hiçbir şeye dokunmamışlar. Altın ve mücevherleri almışlar. Hemen polise haber verdik. Olay yeri inceleme geldi. Biz de şikayetçi olduk.

"DAHA ÖNCE DE EVİME GİRİP, ALTINLARIMI ALMIŞLARDI"

Daha önce de evine hırsızların girdiğini ve yakalandıklarını söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: