İstanbul'da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Güvenlik güçleri, paketlenmiş halde binlerce uyuşturucu hap buldu.

İstanbul'da jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.M. isimli bir kişinin İstanbul'da 'torbacı' adı verilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda uyuşturucu hap satışı yapma hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Paketlenmiş halde 300 bin uyuşturucu hap bulundu

İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelinin Eyüpsultan'da uyuşturucu hap depoladığını belirledikleri iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, paketlenmiş halde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kokusunu bastırmak için gres yağıyla kapladılar

Şüphelinin, uyuşturucu maddeleri, kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla gres yağı ile kaplayarak paketlediği dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi ViDEO