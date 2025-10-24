İstanbul'da 300 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 74 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolandırıcılık yapan çetenin oyunu, eş zamanlı operasyonla bozuldu...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamu güvenliği ve kamu barışını sağlamak ve suç örgütlerinin deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalarda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kaçakçılıkla mücadele” suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ARAÇLARA SAHTE UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “M3” kod adlı F.M.’nin liderliğini yaptığı suç örgütünün, depremde hasar gören veya kazalarda kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak “change” işlemi yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgütün, bu araçlara “proje araç” adı altında sahte uygunluk belgeleri hazırlandığı belirlendi.

Suç örgütünün, 50 aracı bu yöntemle piyasaya sürerek yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İstanbul başta olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van’da, 21 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 16’sı kadın olmak üzere toplam 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇLARI ORİJİNAL GİBİ GÖSTERDİLER

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bin 249 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, örgütün “change” yöntemiyle değiştirdiği araçları orijinal gibi gösterip sattığı ve bu yöntemle 50 araç üzerinde işlem yaptığı tespit edildi.

300 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Bu araçlardan 43’üne el konuldu. Örgütün hiyerarşik bir yapılanma içinde emir-komuta zinciriyle hareket ettiği, toplam 74 şüphelinin 50 farklı eyleme karıştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında çetenin yaklaşık 300 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Ele geçirilen lüks araçlar, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve gözaltı anları polis kamerası tarafından kaydedildi.