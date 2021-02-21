İstanbul'da 31 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Dün ekipler tarafından, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDELERE EL KOYULDU

Yapılan aramalarda ise 18 kilo 528 gram esrar, 2 kilo 325 gram kokain, 1 kilo 774 gram eroin, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 122 gram afyon sakızı, 105 gram afgan macunu, 22 gram sentetik kannabinoid, 695 adet ecstasy, 785 lira, 2 bin 600 dolar, 50 Euro ve 20 Euro ele geçirildi.





















