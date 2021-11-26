Euro
13.9476
3.57%
Dolar
12.3287
2.74%
Altın
711.27
3.04%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
698.227
-1.66%
BTXN Coin
45.65
7.81%
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C

    İstanbul'da 34'üncü Yeditepe Huzur Denetimleri

    İstanbul genelinde 34'üncü Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasında durdurulan araçlar aranırken, içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 20:22
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 20:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 34'üncü Yeditepe Huzur Denetimleri

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 34'üncü Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı.

    Maltepe Küçükyalı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve Yunus polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durduruldu.

    Araçlarda aramalar yapılırken, araçtaki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

    KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI

    Öte yandan güvenlik noktasından geçen minibüsler de durdurularak yolculara kimlik sorgulaması yapıldı.

    36 kişinin bulunduğu minibüsün sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan işlem yapıldı.

    İstanbul'da 34'üncü Yeditepe Huzur Denetimleri VİDEO

    İstanbul da 34 üncü Yeditepe Huzur Denetimleri #1

    İstanbul da 34 üncü Yeditepe Huzur Denetimleri #2

    İstanbul da 34 üncü Yeditepe Huzur Denetimleri #3

    İstanbul da 34 üncü Yeditepe Huzur Denetimleri #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir