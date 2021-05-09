Uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı belirlenen şüpheli B.M.'nin Fatih ve Esenyurt'ta kullandığı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 35 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollar ile temin edilen uyuşturucu maddelerin il genelinde piyasaya sürülme üzere olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli olduğu tespit edilen B.M. isimli şahıs fiziki ve teknik takibe alındı.

B.M.'nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde iki farklı adresi kullandığı tespit edildi.

ARAMALAR YAPILDI

Adreslere yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması ile dikkat çekici hareketlilik olduğu tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon için harekete geçen ekipler, Esenyurt ve Fatih ilçelerindeki adreslerde aramalar yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yatak altlarına, mutfak dolaplarına, kolilere ve çantalara gizlenmiş olarak 26 kilo gram skunk, 9 kilo gram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

İstanbul'da 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi VİDEO



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan B.M. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesi sonucunda olayla bağlantısı olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.