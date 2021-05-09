- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul’da 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi
- İHA
- 09.05.2021 - 13:10
İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollar ile temin edilen uyuşturucu maddelerin il genelinde piyasaya sürülme üzere olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheli olduğu tespit edilen B.M. isimli şahıs fiziki ve teknik takibe alındı.
B.M.'nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde iki farklı adresi kullandığı tespit edildi.
ARAMALAR YAPILDI
Adreslere yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması ile dikkat çekici hareketlilik olduğu tespit edildi.
Eş zamanlı operasyon için harekete geçen ekipler, Esenyurt ve Fatih ilçelerindeki adreslerde aramalar yaptı.
ELE GEÇİRİLENLER
Yatak altlarına, mutfak dolaplarına, kolilere ve çantalara gizlenmiş olarak 26 kilo gram skunk, 9 kilo gram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.
İstanbul'da 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi VİDEO
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Gözaltına alınan B.M. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin ifadesi sonucunda olayla bağlantısı olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.