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    İstanbul'da 35'inci 'Yeditepe Huzur' denetimleri

    İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 35'inci 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 20:30
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    İstanbul'da 35'inci 'Yeditepe Huzur' denetimleri

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 35'inci Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı.

    Maltepe Küçükyalı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve Yunus polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durduruldu.

    ÜST ARAMALARI VE KİMLİK SORGULAMALARI YAPILDI

    Araçlarda aramalar yapılırken, araçtaki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

    Öte yandan güvenlik noktasından geçen taksiler de durdurularak kontrol edildi.

    İstanbul da 35 inci Yeditepe Huzur denetimleri #1

    İstanbul da 35 inci Yeditepe Huzur denetimleri #2

    İstanbul da 35 inci Yeditepe Huzur denetimleri #3

    İstanbul da 35 inci Yeditepe Huzur denetimleri #4

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