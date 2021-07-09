İstanbul’da 4 bin 260 adet kullanılmış ve arızalı hard diske el konuldu

İstanbul’da 4 bin 260 adet kullanılmış ve arızalı hard diske el konuldu

Kullanılmış ve arızalı olan hard diskleri sıfır ürünmüş gibi piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeye düzenlenen operasyonda, 4 bin 260 adet hard disk ele geçirildi.

İstanbul’da bir şebekenin kullanılmış ve arızalı olan hard diskleri sıfır ürünmüş gibi piyasaya süreceği bilgisini alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Çalışmalar sonucunda ürünleri getiren firma ve ürünlerin getirileceği gümrük kapısını belirlenerek bilgiler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı.

Harekete geçen ekipler belirlenen bir depoya baskın düzenledi.

KAMERAYA YANSIDI

Operasyon anları ekiplerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Baskın sonucu piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 300 bin lira olan toplam 4 bin 260 adet hard diske el konuldu.

TÜBİTAK’A GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen ürünlerden alınan numuneler, incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi.

İstanbul’da 4 bin 260 adet kullanılmış ve arızalı hard diske el konuldu ViDEO

Yapılan incelemenin ardından elde edilen sonuç raporunda ürünlerin kullanılmış, defolu, zamanla dayanıklılığını yitirmiş olduğu belgelendi.