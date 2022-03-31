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    İstanbul'da 4 gündür aranan genç kadın ölü bulundu

    Günlerdir haber alınamayan 26 yaşındaki Seher Akkoyun'un cansız bedeni bir kafeteryanın tuvaletinde bulundu. Genç kadının yanında ise şırıngaya rastlandı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 09:02
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    İstanbul'da 4 gündür aranan genç kadın ölü bulundu

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan Seher Akkoyun (26), geçtiğimiz cumartesi günü evden çıkarak ortadan kayboldu.

    Genç kadından haber alamayan aile ise durumu polise bildirdi.

    KAFETERYA TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

    4 gündür aranan Seher Akkoyun'un dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Ceset Kağıthane'de bir binanın en üst katında bulunan kafeteryanın tuvaletinde bulundu.

    İstanbul da 4 gündür aranan genç kadın ölü bulundu #1

    YANINDAN ŞIRINGA ÇIKTI

    Hareketsiz yatan kadını gören çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde cesedin yanında şırınga bulundu. Seher Akkoyun'un cesedi, kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    İstanbul da 4 gündür aranan genç kadın ölü bulundu #2

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    İstanbul da 4 gündür aranan genç kadın ölü bulundu #4


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