İstanbul'da 4 kadın çantaları inceleme bahanesiyle hırsızlık yaptı Fatih'te yüzleri kapalı 4 kadın, bir çanta dükkanın önünde ürünleri inceleme bahanesiyle, 3 çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.