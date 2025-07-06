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İstanbul'da 4 kadın çantaları inceleme bahanesiyle hırsızlık yaptı

Fatih'te yüzleri kapalı 4 kadın, bir çanta dükkanın önünde ürünleri inceleme bahanesiyle, 3 çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İHA
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İstanbul Fatih'e bağlı Mercan Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kadın, bir çanta dükkanının önüne gelerek sergilenen ürünleri inceledi.

Yüzleri kapalı olan kadınlar, kısa süre etrafı kolaçan ettikten sonra, dükkanın önünde bulunan çantalardan üçünü alarak uzaklaştı.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, 4 kadının çantacının önüne geldiği, ürünlere göz attığı ve ardından herhangi bir ödeme yapmadan çantaları alıp uzaklaştığı anlar yer aldı.

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