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    İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

    Ümraniye'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik saatlerinden çıkan yangın üst katlara sıçradı. İki kişi dumandan etkilendi.
    • 24.06.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 21:12
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    İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

    İstanbul Ümraniye'de yangın, saat 19.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

    Binanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede kontrol altına alındı

    Dumandan etkilenen iki bina sakini itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    DHA'nın aktardığına göre yangın, İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi VİDEO

    İstanbul da 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi #1

    İstanbul da 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi #2

    İstanbul da 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi #3


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