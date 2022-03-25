İstanbul'da 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde, dün saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı.

Çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Çatışma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, pompalı tüfekli bir kişinin kavgadan dolayı yere düşen kişilere ateş açtığı görülüyor.

Silah sesleri ile etraftakilerin panikler kaçtığı o anlar da görüntülere yansıyor.

Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada VİDEO



CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri, tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi.

Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise otopsi işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

ÇATIŞMANIN DETAYLARI

Otopark devri ile ilgili husumetli olan iki grup arasında yaşanan anlaşmazlıklar üzerine daha önce silahlı kavga çıktığı olayda 2 kişinin yaralandığı belirlendi.

Şahısların hem otopark devri hem de silahlı yaralamaya ilişkin davaları için Küçükçekmece Adliyesi'ne geldikleri öğrenildi.

































