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    İstanbul'da 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada

    Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 16:49
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    İstanbul'da 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada

    İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde, dün saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı.

    Çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti.

    O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ

    Çatışma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, pompalı tüfekli bir kişinin kavgadan dolayı yere düşen kişilere ateş açtığı görülüyor.

    Silah sesleri ile etraftakilerin panikler kaçtığı o anlar da görüntülere yansıyor.

    Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada VİDEO

    CENAZELER TESLİM EDİLDİ

    Çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri, tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi.

    Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise otopsi işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

    İstanbul da 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada #1

    ÇATIŞMANIN DETAYLARI

    Otopark devri ile ilgili husumetli olan iki grup arasında yaşanan anlaşmazlıklar üzerine daha önce silahlı kavga çıktığı olayda 2 kişinin yaralandığı belirlendi.

    Şahısların hem otopark devri hem de silahlı yaralamaya ilişkin davaları için Küçükçekmece Adliyesi'ne geldikleri öğrenildi.

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