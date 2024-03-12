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İstanbul'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı

İstanbul'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de kullandığı tırın üst geçite çarparak üzerine düştüğü araçta 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Mehmet F. hakkında tutuklama kararı çıktı.