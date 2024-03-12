İstanbul'daki feci kazaya ilişkin adli süreç devam ediyor.
Bu kapsamda Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F. ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı.
İftar yolunda feci kaza
Korkunç kaza Ramazan'ın ik günü iftara saatler kala yaşandı.
Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.
4 kişilik aile yok oldu
Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada otomobildeki sürücü Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A'nın (16) hayatını kaybetti.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde araçtan çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Yönlendirmelere uymadı
Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.
"Tabelalara dikkat etmedim, çok pişmanım"
Kaza sonrası gözaltına alının şoför tır sürücüsü Mehmet F., adliyeye sevk edildi. Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.
Bu ilk değilmiş
Ekiplerin incelemeleri sonucunda kazaya karışan tırın, 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.
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