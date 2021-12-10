İstanbul'da 4 milyon liralık hırsızlıkta iki şüpheli yakalandı

İstanbul'da 4 milyon liralık hırsızlıkta iki şüpheli yakalandı

Bankadan para çeken vatandaşı takip eden hırsızlar, para dolu çantayı aracın bagajından alarak kaçtı. Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan hırsızlığın ayrıntıları ortaya çıktı.

Bankadan 296 bin dolar ile 1000 euro çeken mağdur, para dolu çantayı aracının bagajına koyarak hareket etti.

BAGAJDAN PARA DOLU ÇANTAYI ALDI

Bir süre sonra otomobilini park eden kişi, aracın yanından ayrıldı. Bu sırada aracın yanına yaklaşan şahıs, bagajı açarak para dolu çantayı alarak kaçtı.

4 milyon liralık hırsızlıkta iki şüpheli yakalandı ViDEO

BANKADAN İTİBAREN TAKİP ETTİLER

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı. Şüphelilerin mağdur kişiyi, bankadan para çekmesinden itibaren takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otomobilden para çaldıkları anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştiren iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Kocaeli ve Avcılar'da yapılan operasyonda Hüseyin K. (36) ile Sedat P. (38) gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE 36 KEZ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden Sedat P.'nin daha önceden 36 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Polis şüphelilerin evinde yaptığı aramada 1200 dolar para ele geçirdi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.