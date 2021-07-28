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    İstanbul'da 415 göçmen daha yakalandı

    Dün 5 ilçede yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan denetimlerde 415 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 15:36
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    İstanbul'da 415 göçmen daha yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih, Maltepe, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece ilçelerinde yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı.

    415 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

    Ekiplerce yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollardan giriş yaparak ikamet ettikleri veya vize süresi dolduğu tespit edilen 129'u Afganistan, 141'i Suriye uyruklu olmak üzere 32 farklı ülke vatandaşı toplam 415 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul'da 415 göçmen daha yakalandı VİDEO

    GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

    Gözaltına alınan 415 yabancı uyruklu kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

    İstanbul da 415 göçmen daha yakalandı #1

    İstanbul da 415 göçmen daha yakalandı #2

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