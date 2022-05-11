Yasa dışı göçmenlere yönelik İstanbul’daki sıkı denetimlerde 441 düzensiz sığınmacı daha yakalandı. Ay başından bu yana 5 bin 968 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Çoğu Suriye ve Pakistanlı

Fatih ilçe merkezi ve kenar mahallelerde dün ve önceki gün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde; 61’i Suriye, 107’si Afganistan, 44’ü Pakistan uyruklu ve 229’ü diğer ülkelerden olmak üzere toplam 441 düzensiz göçmen yakalandı.

Toplanan mülteci sayısı 6 bine yaklaştı

Öte yandan emniyet birimlerince aybaşından bu yana il genelinde yapılan çalışmalarda 2 bin 519’u Afganistan, 880’i Pakistan ve 2 bin 569 diğer ülkelerden olmak üzere toplanan mülteci sayısı 5 bin 968’e ulaştı.

İstanbul’da 441 göçmen daha yakalandı VİDEO



Sınır dışı edilecekler

İHA’nın haberine göre yakalanan kaçak göçmenlerin, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildiği öğrenildi.