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- İstanbul'da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
İstanbul'da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
Düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 14.03.2021 - 14:09
- Güncelleme : 14.03.2021 - 14:29
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Sultangazi'de 2, Küçükçekmece'de 1 adrese baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Depo olarak kiralanan iş yerlerinde bulunan 5'i Pakistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi VİDEO