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    İstanbul'da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi

    Düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 14.03.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 14:29
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    İstanbul'da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Sultangazi'de 2, Küçükçekmece'de 1 adrese baskın düzenledi.

    Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi.

    7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Depo olarak kiralanan iş yerlerinde bulunan 5'i Pakistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.

    İstanbul'da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi VİDEO

    İstanbul da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi #1

    İstanbul da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi #2

    İstanbul da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi #3

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