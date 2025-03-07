DHA

İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Binanın evsiz kişilerin barındığı çatı katında başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

"YAKMIŞLAR"

Binadaki daire sahibi olan Uğur Abdar, "Yıkım için müteahhit Avcılar Belediyesi'ne başvurdu. Sistem arızası var diye 10 gündür teminat yatırılamadı. Bu nedenle yıkım için bekletiliyor. Biz kart malikiyiz. Yukarıda kimliğini bilemediğimiz tinerciler mi, başkaları mı kalıyor, bilemiyoruz. Yakmışlar." dedi.