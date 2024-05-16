DHA
İstanbul sabah saatlerinde korkunç bir patlama sesiyle güne başladı.
Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerin de camları kırıldı.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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